"Alle ore 10 saro' al Salone del Libro di Torino per ribadire che Altaforte Edizioni non si piega alla logica del pensiero unico. Se avete a cuore la Liberta', la Liberta' d'espressione, vi aspetto. I libri non possono e non devono conoscere censura".

Lo scrive su Facebook Francesco Polacchi, fondatore di Altaforte, vicina a CasaPound, che risponde cosi' alla decisione di escludere la casa editrice dal Salone del Libro.

(ITALPRESS)