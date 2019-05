Governo: Di Maio può andare in crisi solo sulla corruzione

"Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo dato un bel segnale, ora subito al lavoro sul contratto di governo, anche domani si puo' fare un vertice di governo, la priorita' e' il salario minimo, poi si va avanti su flat tax, un miliardo da spostare sulle famiglie che fanno figli.

Scambio tra salario minimo e flat tax? Gli italiani sono un po' stanchi di sentire parlare di crisi di governo su tutto, per me il governo va in crisi solo sulla corruzione, se il caso Siri dovesse allargarsi per me sarebbe un problema". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ospite di "Radio anch'io" su Radio Uno.

(ITALPRESS)