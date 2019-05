Zone Economiche Speciali, Piazza vuole incontrare i sindaci iblei

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, Salvatore Piazza ha indetto una riunione con tutti i sindaci dei comuni iblei, allargata anche agli assessori e ai dirigenti allo Sviluppo Economico, per affrontare la problematica sulle Zone Economiche Speciali. L’incontro è fissato per lunedì 13 maggio 2019 alle ore 10 nella Sala Giunta del Palazzo della Provincia.

L’incontro nasce d’intesa col presidente della Commissione ‘Attività Produttive’ dell’Ars, on. Orazio Ragusa, e con la partecipazione del dirigente Affari generali e istituzionali dell’Autorità di gestione del porto di Augusta, Massimo Scatà. “Nell’ottica di un’auspicabile sinergia istituzionale – dice Piazza - e di concerto con l'On. Ragusa, ho ritenuto di organizzare un momento di conoscenza e approfondimento della normativa riguardante le Zone Economiche Speciali e degli indirizzi stabiliti dalla Presidenza della Regione Siciliana. Ritengo opportuno che in una Regione a Statuto speciale come la Sicilia l’attrattiva delle Zes con particolari benefici e semplificazioni rispetto al regime ordinario di credito di imposta al Sud, potrebbe essere maggiore e quindi appare opportuno cogliere questa occasione per rilanciare il tessuto socioeconomico della provincia di Ragusa, sfruttando le potenzialità del porto di Pozzallo.