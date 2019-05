Documentario Diego Maradona di Kapadia a Cannes

Dopo il successo dei suoi Senna (2010) e Amy (2015), arriva nelle sale Diego Maradona firmato da Asif Kapadia. Con interviste esclusive a Diego Maradona e immagini tratte dal suo archivio personale di oltre 500 ore di filmati mai visti prima, il film narra la storia di uno dei piu' grandi calciatori di tutti i tempi.

Diego Maradona di Asif Kapadia, che nel 2016 con Amy, il documentario su Amy Winehouse, si e' aggiudicato il premio Oscar per il miglior documentario, arrivera' in anteprima al Festival di Cannes (fuori concorso) e sara' poi distribuito nei cinema italiani a settembre da Nexo Digital e Leone Film Group (info e sale a breve su www.nexodigital.it). Il docu-film sara' distribuito in Italia da Nexo Digital e Leone Group con la collaborazione dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Corriere dello Sport e Tuttosport, Rockol.it.

Diego Maradona e' una produzione On The Corner Films con un team pluripremiato: Asif Kapadia alla regia, James Gay-Rees come produttore, Chris King al montaggio, Antonio Pinto a firmare la colonna sonora. Il film vede tra i suoi produttori anche Paul Martin (Ronaldo).

(ITALPRESS)