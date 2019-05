Operazione Piazza Pulita, giovane spacciatore arrestato a Modica

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto un giovane modicano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione Piazza Pulita, in Piazza Matteotti e Piazza Campailla, i Carabinieri hanno eseguito diversi servizi per bloccare gli spacciatori.

Nel corso dei servizi, è stato controllato un ragazzo modicano di 24 anni, che alla vista dei militari aveva mostrato atteggiamento sospetto. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish già divisa in dosi, e pronta per essere immessa sul mercato della movida modicana. La droga è stata sequestrata e sarà analizzata dai laboratori dell’Asp per verificarne il principio attivo e la qualità, ed immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 150 Euro. Al termine delle operazioni, Alessandro Migliore, disoccupato, è stato tratto in arresto e posto a disposizione del P.M. di turno della Procura di Ragusa, in attesa di giudizio. Le attività dell’Arma dei Carabinieri volte a frenare lo spaccio ed il traffico di stupefacenti proseguiranno nelle prossime ore con numerosi servizi di controllo del territorio, con specifici servizi.