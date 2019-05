Violenza sulle donne, incontro oggi a Ragusa. 120 le donne uccise tra il primo agosto 2017 e il 31 luglio 2018: di queste 92 sono state ammazzate in ambito familiare per mano del partner, dell’ex partner o di un altro familiare. Sono questi i dati pubblicati dal Censis sugli episodi di violenza di genere. E’ ora di dire “adessobasta”.

E dopo i fatti tragici, l’ultimo avvenuto il 29 aprile 2019 a Ragusa, la comunità iblea deve interrogarsi. Per questo oggi, 9 maggio alle ore 17:30, al Centro Servizi Culturali di Ragusa è in programma un incontro sul tema: "La violenza compiuta sulle donne, specie se all’interno di relazioni familiari ed affettive, non è un problema privato."