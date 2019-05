Marcialonga Avis a Ragusa, è la dodicesima edizione

L'Avis di Ragusa organizza la tradizionale Marcialonga di primavera. Si tratta della dodicesima edizione dell'evento che vede ogni anno numerosi partecipanti. Le iscrizioni per aderire all'iniziativa sono già aperte presso la sede di Ragusa dalle 15.30 alle 18.30 di tutti i giorni che precedono l'evento.

La Marcialonga Avis si correrà domenica giorno 12 e la partenza è prevista alle ore 9.30 dalla sede dell'Avis di Ragusa in via Orlando e l'arrivo sarà di nuovo alla sede, sono due i ristori previsti lungo il percorso che si snoderà per le principali vie della città.