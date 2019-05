Lega Pro. Ghirelli play-off spettacolo,regolarità per futuro

"Finito il campionato, si apre la fase dei play, sara' un mese di spettacolo, di calcio, di pubblico, ci saranno tante emozioni esattamente come deve essere il cuore della serie C, cioe' del campionato del calcio dei comuni d'Italia".

Lo ha dichiarato all'Italpress il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, nel corso di un incontro con la stampa. Il numero uno delle societa' di serie C ha guardato anche al futuro, ad una prossima stagione con tante novita', nel corso della quale ci sara' bisogno in particolare di una condizione. "La prima novita' di cui c'e' bisogno per la prossima stagione e' la regolarita', quella che non abbiamo avuto nel corso di questo campionato. Dovremo rimettere la palla al centro del campo, lasciando le aule dei tribunali e tornando ai colori, alle bandiere, ai canti, al dolore per una sconfitta ed alla gioia per una vittoria".

(ITALPRESS)