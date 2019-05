Champions, stampa esalta Reds

"Fracaso Historico" titola Marca, "UnbeLivable" apre il "Sun". Scelte ovviamente differenti per la stampa spagnola e quella britannica, ma alla fine l'analisi e' la stessa: Barcellona umiliato, Liverpool magnifico e appunto "unbelivable", incredibile.

Il 4-0 che i "reds" hanno rifilato ieri sera agli azulgrana ad Anfield, conquista grande spazio su tutti i giornali d'Europa e del mondo e non solo su quelli sportivi. Se Marca parla di "fallimento storico", e' ancora meno tenero il catalano "Sport" che definisce il ko della squadra di Valverde "El mayor ridiculo de la historia", per poi aggiungere che "e' stata scritta la pagina piu' nera della storia del club con un'imperdonabile eliminazione in semifinale di Champions", ricordando che una cosa simile era successa lo scorso anno a Roma, quando i giallorossi si imposero per 3-0 all'Olimpiaco ribaltando l'1-4 subito all'andata. L'altro giornale sportivo della Catalogna, Mundo Deportivo, titola a tutta pagina "Sonrojo", ovvero "rossore".

Un gioco di parole indovinato dal momento che i rossi di Liverpool hanno davvero fatto arrossire un "Barça senza anima che crolla ad Anfield nonostante le assenze di Firmino e Salah. Ridicolo il gol del 4-0, epitaffio di una squadra che ha ripetuto gli errori dello scorso anno a Roma". I madrileni di "AS" titolano "Trueno en Anfield" e parlano di una "nuova ecatombe del Barça che da' l'addio al 'triplete'". Come detto Marca parla di fallimento storico, ma aggiunge che il Liverpoll e Anfield meritano un 10 in pagella per la serata di ieri. Dalla stampa iberica a quella britannica.

Se per il "Sun" quanto accaduto ieri e' "UnbeLivable", per "Echo" ieri Van Dijk e compagni sono stati "IncREDibles", mentre per il "Daily Mail" e' corretto parlare di "Miracle on Anfield". Sulla stessa lunghezza d'onda il "Mirror" che titola "The miracle of Anfield", ma anche il Daily Telegraph che sceglie "Mersey Miracle" per parlare dell'impresa di un "magnifico Liverpool".

(ITALPRESS)