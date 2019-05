Dieta settimanale per dimagrire: menù giorno per giorno

La dieta settimanale per dimagrire prevede il consumo di 1200 calorie al giorno e può far dimagrire fino a 2 kg. E’ una dieta bilanciata che aiuta perdere peso senza ppatire la fame. Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno della settimana.

Lunedì: pranzo con 100gr verdure alla griglia, 100gr mozzarella di latte vaccino, 1 frutto a propria scelta. Cena: 50 gr di penne al pomodoro e zucchine (70gr), 100gr di carne rossa ai ferri, 200gr di pomodoro. Martedì: pranzo con 150 gr di gnocchi al pomodoro, 150gr di carne bianca ai ferri, 200gr di insalata mista. Cena: 150gr di mozzarella, 200gr di insalata mista, 200gr di frutta. Mercoledì: pranzo: 170 gr di tonno al naturale o di pesce spada, 200gr di insalata mista, 1 frutto. Cena: 200gr di passato di verdura, 30 gr di bresaola condita con un po’ di limone e olio, 200gr di insalata.

Giovedì: pranzo con 50gr di pasta con le verdure, 50gr di bresaola, 200gr di insalata di pomodori. Cena: 200gr di carne bianca, 200 gr di insalata, 200gr di macedonia senza zucchero. Venerdì: pranzo con 100gr di zucchine alla griglia, 100 gr di formaggio, 200gr di frutta. Cena: 50 gr di pasta con sugo a base di pesce, 100gr di tonno o salmone ai ferri, 200gr di insalata verde. Sabato: pranzo con 50gr di pasta con le verdure, 1 uovo al tegamino, 100gr di frutta a propria scelta. Cena: 150 gr di carne bianca ai ferri, 100gr di patate, 200gr di pomodori in insalata.

Domenica: pranzo con 200gr di verdure alla griglia, 200gr di carne bianca ai ferri, 200gr di macedonia. Cena: 50gr di risotto alla milanese, 100gr di prosciutto crudo, 200gr di insalata. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete. Infine ricordiamo che si tratta di uno schema dietetico indicativo non adatto a tutti e che la dieta va sempre preparata da un medico in base alla persona, all’età e allo stile di vita.