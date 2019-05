Dieta detox 3 giorni per dimagrire: ecco cosa mangiare

La dieta detox dei 3 giorni può far perdere fino ad un chilo. E’ una dieta disintossicante che consente di liberare l’organismo da tossine. La dieta detox dei 3 giorni è drenante e aiuta a sgonfiare la pancia. Si basa su un menù giornaliero di 1200 calorie.

Ogni giorno bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua ed evitare qualsiasi tipo di snack dolce o salato e tutte le bevande alcoliche. Per condire i pasti sono concessi solo due cucchiai di olio extravergine di oliva ogni giorno e pochissimo sale. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta detox dei 3 giorni. Appena svegli ogni giorno bisogna bere una tisana al finocchio o al tarassaco o un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Primo giorno: colazione con uno yogurt magro con fragole o frutti di bosco, una tazza di caffè o tè senza zucchero. Pranzo: insalatona con 2 uova sode condita con un cucchiaio di olio e un panino da 40 g. Merenda: due kiwi o due fette di anans. Cena: una zuppa di verdura seguita da una fetta di tacchino (200 g) alla griglia con contorno di verdura cotta, condita con un cucchiaio di olio e una patata lessa o al forno. Prima di andare a letto una tisana di melissa o tarassaco o al finocchio.

Secondo giorno: colazione con uno yogurt magro con fragole o frutti di bosco e una tazza di caffè o tè senza zucchero. Pranzo: insalatona con petto di pollo (150 g) lesso, condita con un cucchiaio di olio e un panino da 40 g. Merenda: una fetta di ananas. Cena: una zuppa di verdura seguita da 200 g di pesce alla griglia o al forno con contorno di verdura cotta, condita con un cucchiaio di olio e una fetta di pane integrale. Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro con fragole o frutti di bosco e una tazza di caffè o tè senza zucchero. Pranzo: insalatona con tonno al naturale (100 g) condita con un cucchiaio di olio e un panino da 40 g. Merenda: due kiwi o una pera.

Cena: una minestra di verdura con 30 g di riso o farro, seguita da una tagliata di manzo (150 g) con contorno di verdura cotta, condita con un cucchiaio di olio. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire un regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete e non solo. Ricordiamo che si tratta di uno schema dietetico indicativo in quanto la dieta va sempre preparata con un medico in base alla singola persona.