Molise, nel 2018 export in crescita

Nel 2018 le esportazioni del Molise hanno mostrato un aumento del 46% rispetto all'anno precedente, pari a una crescita di 184 milioni di euro. Questo il principale dato che emerge dal Monitor sull'export regionale molisano curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

Una crescita che si spiega soprattutto con i buoni risultati ottenuti sui mercati esteri da alcuni settori molisani: spiccano in particolare l'Automotive, la Chimica e l'Agroalimentare che in aggregato rappresentano l'83% delle esportazioni della regione. In evidenza anche le esportazioni della Meccanica che, pur mostrando ancora livelli contenuti (22 milioni di euro circa), hanno registrato una ripresa. Il settore Automotive rappresenta ormai il principale settore della regione: assorbe il 37% dell'export regionale e nel 2018 ha raggiunto il picco di export di 216 milioni di euro, in straordinaria crescita rispetto al 2017.

Segue la Chimica con un peso pari al 25%, per un totale di 147 milioni di euro esportati nel 2018, in crescita rispetto al 2017 (+2,1%). Nel settore, oltre alla chimica di base, sta mostrando un buon trend di crescita il comparto della detergenza. Il settore Agroalimentare, con un peso del 17% sul totale delle esportazioni regionali, rappresenta il terzo comparto produttivo della regione. Le vendite estere nel 2018 sono cresciute del 10% rispetto al 2017, raggiungendo il picco massimo di 98 milioni di euro. "Le imprese molisane, con importanti performance in alcuni settori specifici, hanno rafforzato nel 2018 la loro vocazione all'export, rendendo sempre piu' evidente come la capacita' di crescere sui mercati internazionali sia strategico e di vitale importanza - spiega Tito Nocentini, direttore regionale di Intesa Sanpaolo -.

Il nostro Gruppo, che non a caso segue e analizza le dinamiche economiche macro e locali attraverso il lavoro puntuale del proprio Centro Studi e Ricerche, si pone la priorita' di comprendere le esigenze presenti e future delle attivita' produttive per rispondervi al meglio, sia in termini di contenuti che di tempistica". "E' con questa finalita' - aggiunge Nocentini - che Intesa Sanpaolo ha scelto di agevolare le imprese che investono semplificandone l'accesso al credito: nella determinazione del rating valorizziamo gli aspetti qualitativi come l'investimento in capitale umano e l'innovazione, l'appartenenza alle filiere e la sostenibilita'".

I mercati maturi attraggono il 71% dell'export molisano nel 2018. Stati Uniti, Germania e Olanda sono i primi tre sbocchi commerciali della regione: insieme assorbono il 44% dell'export del Molise. In evidenza anche le performance ottenute in Cina e Hong Kong, divenuti il quarto mercato di sbocco della regione grazie anche al balzo registrato nel 2018.

