Fondazione Cariplo, un concorso 4.0 per istituti tecnici Lombardia

Si chiama SI_Fabbrica il concorso aperto agli istituti tecnici a indirizzo tecnologico della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, nell'ambito del progetto SI-Scuola Impresa Famiglia, lanciato lo scorso anno da Fondazione Cariplo e Fondazione Politecnico di Milano con l'obiettivo di trasformare i laboratori degli istituti scolastici in palestre di innovazione e di favorire il contatto fra il mondo della formazione e quello delle imprese.

Nel corso del 2018 l'iniziativa ha messo a disposizione un milione e mezzo di euro, coinvolgendo 76 istituti statali e paritari a indirizzo tecnologico ai quali sono stati donati strumentazioni e corsi di formazione, grazie anche al contributo di 26 aziende partner fra cui figurano nomi importanti come Siemens, ABB, Arduino, Comau e Mitsubishi. "Il concorso SI_Fabbrica rappresenta un'ulteriore evoluzione del progetto SI-Scuola Impresa Famiglia - spiega all'Italpress Camilla Andreazza di Fondazione Cariplo - per dare ulteriore stimolo alle scuole e alle aziende del territorio affinche' si mettano in rete lavorando a un obiettivo comune: sviluppare un prototipo dimostratore funzionante nell'ambito dell'Industria 4.0, sfruttando anche le strumentazioni e i momenti formativi donati nel corso dello scorso anno".

"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2018 con i 76 istituti che hanno preso parte al progetto SI-Scuola Impresa Famiglia", aggiunge Eugenio Gatti, direttore della Fondazione Politecnico di Milano.

(ITALPRESS)