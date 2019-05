Sacro e profano in mostra a Modica

Si inaugura venerdì 10 maggio, alle ore 19:30, nel Complesso Monumentale di Santa Maria del Gesù a Modica "Sacro & Profano srl" mostra personale di Enzo Giannone. All’interno del suggestivo Chiostro di Santa Maria del Gesù avrà luogo l’incontro di presentazione e introduzione alla mostra con Maria Monisteri Caschetto, Francesco Lucifora, e Don Ignazio La China

Le foto in mostra inquadrano pareti, angoli e scorci dei negozi visitati dall’autore durante le sue ore di lavoro come agente di commercio. Questi elementi sono, tranne nei casi in cui l’autore ha avuto accesso al retrobottega, quotidianamente e ‘incidentalmente’ sotto gli occhi di tutti: “…oggetti ed effigi sacre coesistono con simboli portafortuna, reliquie contemporanee, immagini pubblicitarie, sportive e vernacolari… santi e veline, papi e calciatori, madonne e amuleti sono venerati incondizionatamente alla stessa maniera, nella continua ricerca di una doppia protezione dalla sfortuna e dalla povertà.”, scrive Giannone.

Il titolo è emblematico della compresenza, all’interno delle inquadrature, di elementi sacri e profani giustapposti su una stessa superficie che nel corso del tempo, per forza di cose, è diventata un palinsesto. “Nel mio progetto ho cercato di far emergere il paradosso, la bizzarria, la comicità e la contraddizione. Sono Edicole contemporanee, e in quanto tali rivelano insieme la follia, l’ironia e la tenerezza, così come il sublime e la volgarità, del nostro tempo”. La mostra rimarrà aperta fino al 19 maggio.