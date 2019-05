Rapinarono Bruno Euronics a Modica nel 2017, quattro arresti dei Carabinieri

I Carabinieri di Modica hanno scoperto gli autori della rapina perpetrata il 28 ottobre del 2017 al negozio "Bruno Euronics" di Modica. Si tratta di quattro malviventi tutti della provincia di Catania: Rosario Caggegi 30 anni, Marco Leotta 31 anni, Francesco Gallipoli 43 anni e Orazio Gallipoli 39 anni, tutti di Acireale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno notificato il provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica di Ragusa per i delitti di rapina aggravata e porto abusivo di arma comune da sparo. La lunga, attività investigativa era iniziata nell’immediatezza del gravissimo evento. In quella circostanza, nel notissimo esercizio commerciale di elettronica, 4 malviventi a volto travisato avevano fatto irruzione al fine di sottrarre tutto l’incasso del pomeriggio del negozio sito in Piazzale Bruno. Giunti nell’area dove sono situate le tre casse per il pagamento della merce due di loro strappavano con forza i cassetti contenente il denaro, mentre il terzo armato di pistola minacciava i cassieri ed i clienti presenti, per poi darsi alla fuga.

L’azione compiuta dai rapinatori è stata ripresa dalle telecamere interne di videosorveglianza del locale che riprendevano le fasi della rapina il cui evento è durato circa 50 secondi. I rapinatori, consumata la rapina si allontanavano dai luoghi a bordo di un’autovettura Peugeot 307, di colore grigio chiaro, con la targa posteriore coperta da nastro da imballaggio di colore marrone e la targa anteriore mancante, alla cui guida una quarta persona attendeva i complici. Al termine dell’evento delittuoso erano stati sottratti circa 8.000 Euro in contanti. Naturalmente all’interno del negozio erano presenti decine di persone tutte particolarmente impaurite dal grave fatto.

Le indagini sono, dunque, partite da pochi elementi raccolti sul luogo dai testimoni, naturalmente molto colpiti dall’efferatezza del delitto, e dall’analisi delle videoriprese dei vari sistemi di videosorveglianza presenti in zona. La vera svolta è giunta quando, dopo aver acquisito una mole ingente di dati di traffico telefonico sia dei numeri di alcuni sospettati, nonché, i dati di aggancio delle celle telefoniche, questi sono stati valutati e qualificati tramite i complessi sistemi in dotazione al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa, e dalla perizia ed acume dei Carabinieri che hanno svolto le indagini. I 4 sodali erano tutti agganciati contestualmente a celle della zona di Modica- Polo Commerciale, ed i loro contatti reciproci anticipano la rapina e gli impieghi di linea telefonica si sospendono nei minuti clou dell’evento.

Inoltre, l’Arma aveva immediatamente attivato una raccolta informativa con i comandi compagnia di Acireale e Giarre, e proprio dai colleghi della Compagni di Acireale erano giunte le indicazioni utili a comprendere che quel veicolo utilizzato fosse in uso ad un soggetto già tratto in arresto per rapina a supermercato e farmacia nella zona acese. Inoltre, in collaborazione tra le Compagnie si era dato seguito a diverse perquisizioni personali e domiciliari a carico dei 4 sospettati, che avevano ulteriormente ampliato le fonti probatorie che sono state valutate positivamente dal Pubblico Ministero, dott. Riccio, che ha ritenuto di dover richiedere il rinvio a giudizio dei soggetti. Infatti, all’interno del cellulare di uno dei sospettati è stata rinvenuta una chat di whatsApp nella quale si commentava della rapina tramite la condivisione di un link di una tv online iblea.