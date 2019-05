Plauso del sindaco di Pozzallo ai giovani

I giovani sono il valore aggiunto della città. Così il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che ha voluto pubblicamente ringraziare la Consulta giovanile e Studentesca unitamente all’Assessore alle Politiche Giovanili Alessandra Azzarelli e a tutta l’Amministrazione Comunale, per il lavoro svolto e di organizzazione dei 4 giorni del primo maggio.

Un plauso a tutti i giovani che si sono impegnati alla realizzazione delle manifestazioni a dispetto dei tanti ostacoli che hanno dovuto affrontare, nonostante tutto, non hanno mollato e sono riusciti ad offrire a Pozzallo uno spettacolo unico, in grado di coniugare vari generi e attirando molti coetanei e famiglie. I giovani sono l'esempio di come questa amministrazione gli lascia spazio e li appoggia, con obiettivo di vedere sempre più giovani impegnati attivamente per il bene e lo sviluppo della nostra città, ha dichiarato il Sindaco.