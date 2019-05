Luca e la sua Panda da Modica arrivati oggi al Circolo Polare Artico

E' arrivato oggi, insieme alla sua amatissima ed inseparabile Panda, al Circolo Polare artico. Luca Giannone, il 26enne modicano protagonista dell'incredibile avventura iniziata il 15 aprile scorso ha postato oggi su Instagram la fondamentale tappa del suo viaggio che lo porterà da Modica a Capo Nord a bordo della Fiat Panda appartenuta al nonno ormai scomparso.

Praticamente solo, in mezzo alla neve, il giovane fotografo, con la passione per i viaggi e le culture straniere, ha pubblicato un video in cui si dice felicissimo ed emozionato, assieme alla sua unica compagna di viaggio. Il giovane in tutti questi giorni ha conosciuto tanta gente ed ha alloggiato presso amici conosciuti durante i suoi viaggi precedenti. Luca dopo essersi fermato a fotografare in totale solitudine il Circolo Polare Artico ha preso il traghetto per andare sulle isole Lofoten, arcipelago dalla bellezza travolgente caratterizzato da montagne affilate come rasoi, e spiagge di sabbia bianchissima. La sua mèta finale è Capo Nord che si trova a circa 500 chilometri oltre il Circolo Polare artico, l'arrivo è previsto tra il 12 e 13 maggio.