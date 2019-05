Dieta Plank per dimagrire: ecco come e cosa mangiare

La dieta Plank può far dimagrire di circa 2 kg in una settimana. E’ tra le diete più seguite dalle donne ed è molto semplice. Per perdere peso occorre seguie delle regole: bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Inoltre vanno assolutamanete abolite tutte le bevande alcoliche, gasate e zuccherate. La dieta Plank prevede un menù di 1000 calorie giornaliere, composto da alimenti che aiutano ad eliminare le tossine e disintossicare l’organismo. Ma vediamo cosa si mangia in uno schema tipo di un giorno. Colazione: 200 gr. di latte con 1 cucchiaino di cacao zuccherato e 2 biscotti secchi. Snack del mattino: 1 frutto piccolo. Pranzo: 50 gr. di riso, 1 uovo e 1 cucchiaino di olio; 1 pomodoro in insalata. Merenda: 1 succo di frutta. Cena: 150 gr. di manzo ai ferri, 200 gr. di broccoletti, 1 cucchiaino di olio, 30 gr. di pane.

Durante il giorno si possono bere anche tisane drenanti al finocchio o al tarassaco. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete.