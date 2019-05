Oggi inizia il Google I/O 2019 Live stream, il primo keynote dalla Google I/O 2019 verrà trasmesso alle 18,45. Alle 19,00 imperdibile il Keynote di Sundar Pichai, il ceo di Google che annuncerà le grandi novità della Google I/O 2019. Google I/O 2019 sarà con ogni probabilità l’occasione in cui verranno presentati i Pixel 3A e 3A XL.

Un’ultima ondata di informazioni ha confermato tutto ciò che c’è da sapere sui prossimi telefoni midrange Pixel di Google, inclusi i probabili prezzi in dollari. Il Pixel 3A partirà da $399, mentre il più grande Pixel 3A XL con il suo schermo da 6 pollici potrebbe costare $479. Non marcherà Android Q: ci sono già un paio di versioni beta nel processo di sviluppo di Google Android Q, ma è molto probabile che l’azienda abbia riservato alcuni dei più grandi annunci per la sua presentazione sul palco durante il Google I/O 2019. La conferenza Google I/O 2019 sarà poi molto probabilmente l’occasione per presentare Nest Hub Max.