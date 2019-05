L'azienda Fiasconaro partecipa a Tuttofood

L'azienda dolciaria siciliana Fiasconaro partecipera' a Tuttofood, fiera internazionale dedicata al food & beverage, che si tiene a Milano dal 6 al 9 maggio.

L'azienda di Castelbuono portera' a Tuttofood i colori e lo stile inconfondibile della capsule collection nata dalla collaborazione con la Maison D&G e presentera' in anteprima il nuovo catalogo con i prodotti per il 2019 e l'ultima creazione del Maestro Nicola ispirata ai grandi pasticcieri meneghini, come Gioacchino Alemagna. L'appuntamento e' al padiglione 4 (stand H22/K23). Martedi' 7 maggio, dalle 16 alle 16.45, nell'Area Academy del padiglione 2, il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro terra' uno speciale showcooking dal titolo "Panettone croccante caldo con ghiaccio di granite agli agrumi".

"Siamo tra gli espositori storici di Tuttofood, partecipiamo a questo bellissimo appuntamento a Milano fin dalla prima edizione. Quest'anno, per la prima volta, sara' per noi un grande piacere accogliere i nostri ospiti in uno stand che riproduce la nostra Piazza Margherita, dove si trova il bar gestito da mio fratello, tappa fissa per tutti i golosi di passaggio e non solo - racconta Nicola Fiasconaro. "Nello showcooking di martedi' giocheremo un po' tra tradizione e trasgressione: abbiamo pensato a cubetti di panettone disidratato servito con assaggi di granita siciliana".

