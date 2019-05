Stabilizzazione precari: una tantum della Regione ai Comuni

Contributo della Regione ai Comuni per la stabilizzazione dei precari. “Sollecitiamo i Comuni di Avola, Buccheri, Canicattini, Carlentini, Cassaro, Francofonte, Lentini, Noto, Portopalo, Rosolini, Solarino e Siracusa, ad utilizzare per il proprio personale, le risorse assegnate dalla Regione”. A ribadirlo è stato il segretario generale della Funzione pubblica di Ragusa e Siracusa della Cisl, Daniele Passanisi.

Il riferimento è al decreto dell’assessore regionale agli Enti locali che ha erogato il contributo “una tantum” in favore dei Comuni, dopo che la legge regionale aveva stabilito il trasferimento delle risorse a favore dei Comuni che hanno concluso il processo di stabilizzazione del personale precario, titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato, per il periodo compreso tra l’1 gennaio del 2010 al 31 dicembre del 2016. “Proprio questo decreto dell’assessorato regionale dimostra la fondatezza delle richieste che questa organizzazione sindacale aveva avanzato già lo scorso gennaio, – ha sottolineato il segretario generale della Fp Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi – e che proprio per l’insistenza della Cisl nel sollecitare gli enti locali interessati, ha consentito di ottenere l’erogazione del contributo “una tantum” da parte della Regione in favore degli stessi enti locali”.

Passanisi ha anche auspicato che adesso il percorso venga definito dai sindaci di questi comuni con le OO.SS.. “Auspichiamo che le amministrazioni comunali dimostrino sensibilità per le politiche a favore del personale e che queste risorse erogate dalla Regione vengano destinate alla definizione di un programma di progettualità e interventi che vedano al centro i propri dipendenti. – ha spiegato il segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Ragusa e Siracusa – Rivolgiamo, dunque, un appello ai sindaci affinché convochino al più presto le parti sociali per un utile confronto sulla vicenda”.