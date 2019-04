Palermo: Lezzi con asilo Brancaccio si realizza sogno Don Puglisi

"Lo Stato e' presente ed ha voluto realizzare il sogno di Don Pino Puglisi. L'asilo sara' un presidio che puo' sembrare una piccola cosa ma sara' una grande presenza, voluta e richiesta dall'associazione Padre Nostro. E' un successo delle istituzioni perche' ci siamo accordati subito con il sindaco e questo dimostra che quando le istituzioni lavorano bene si ottengono i giusti risultati".

Cosi' il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, in visita a Palermo, nel terreno dove sorgera' l'asilo di Brancaccio, voluto dal Beato Don Pino Puglisi e finanziato con un fondi del Ministero per il Sud. "Sono estremamente soddisfatta perche' ha un valore sociale fortissimo - prosegue la Lezzi -. Dopo che e' stato ucciso Don Puglisi e' diventato ancora piu' forte e l'asilo potrebbe arginare i raid vandalici contrastando la lotta alla mafia. Ogni volta che ci saranno atti vandalici torneremo qui per ribadire la presenza dello Stato".

(ITALPRESS)