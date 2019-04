Tim Cup. Gattuso: Milan-Lazio spot per calcio italiano

"Due settimane fa gia' ci sono state tantissime polemiche, ma dobbiamo essere bravi, e' uno spot per il calcio italiano e dobbiamo farci trovare pronti, con educazione, con rispetto e penso debba essere una gara in cui si pensa solo al campo e le altre cose vanno lasciate da parte".

Alla vigilia di Milan-Lazio, ritorno della semifinale di TIM Cup in programma domani sera a San Siro, il tecnico del Milan Rino Gattuso ha cercato di stemperare le possibili tensioni successive all'epilogo dell'ultimo match contro la Lazio. "Penso che l'amicizia che mi lega a Simone Inzaghi sia forte, ci conosciamo da tanti anni, penso che da parte nostra faremo di tutto per comportarci bene, ci saluteremo prima della partita, penso che dobbiamo giocare a calcio e vinca il piu' forte" ha proseguito Gattuso. L'allenatore rossonero, a Milanello, ha parlato dell'importanza della partita, della squadra, di Paquetá e dei tifosi: "Ci giochiamo tantissimo, sara' una partita molto importante.

All'andata abbiamo fatto fatica, come negli ultimi anni sono sempre partite tirate con la Lazio. Partiamo da 0-0 e bisogna giocarla perche' per noi e' un obiettivo importante, sappiamo che andare in finale per noi sarebbe importantissimo ma sappiamo che serve fatica e fare una grande prestazione".

(ITALPRESS)