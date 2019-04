Bmw i3 elettrica nei piazzali dell'aeroporto di Bari

Aeroporti di Puglia ha avviato una partnership con Maldarizzi Automotive e BMW Italia nell'ambito di un progetto pilota per l'utilizzo di mezzi elettrici (in una prima fase solo per Bari) da parte degli operatori di scalo. Per spostarsi all'interno del piazzale aeroportuale sara' utilizzata una BMW i3.

La BMW i3 e' totalmente elettrica e ha un'autonomia di 260 km. Si ricarica fino all'80% in 3 ore. Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, "l'uso di mezzi elettrici non e' una novita' per i nostri aeroporti che gia' in passato hanno realizzato una serie di verifiche sul campo e fornito risposte rispetto alle possibili criticita' - in ambito aeroportuale - in termini di efficacia operativa, semplicita' di guida, sicurezza e basso impatto inquinante. Queste prime indicazioni ci hanno portato a ipotizzare un progetto piu' ampio e strutturato, che vede Maldarizzi Automotive e BMW Italia partner prestigiosi in una nuova fase di sperimentazione: non piu' la sola disponibilita' di mezzi elettrici innovativi, ma una collaborazione piu' ampia che estenda il proprio campo d'azione a un piano di formazione degli addetti in materia di guida e gestione dei mezzi, funzionale a ottimizzare e valorizzare appieno le grandi possibilita' di utilizzo di autovetture di nuova generazione".

