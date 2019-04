Lazio-Udinese 2-0, biancocelesti settimi e a -3 dal Milan

La Lazio dimentica la delusione e le polemiche di Milano e riparte. In uno stadio Olimpico semi vuoto, con meno di 15mila spettatori, la squadra di Simone Inzaghi supera 2-0 l'Udinese nel recupero della 25^ giornata. Un successo che permette ai biancocelesti di salire a quota 52 punti, scavalcando il Torino al 7° posto e avvicinandosi alla 4^ piazza (ultima buona per l'accesso in Champions) occupata dal Milan a quota 55.

Per la squadra di Tudor, invece, la situazione resta complicata: ferma al quintultimo posto a 32 punti, l'Udinese ha solo 3 punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo. Diversamente da quanto mostrato sabato scorso contro la Roma nello stesso stadio, di fronte alla Lazio i friulani non fanno una bella figura. Subito schiacciati dai padroni di casa, due volte pericolosi con Caicedo nel primo quarto d'ora, gli ospiti si affacciano quasi casualmente nell'area avversaria al 19', quando Badu colpisce la traversa con un bel colpo di testa sul cross di De Paul.

Per il resto e' un dominio della Lazio, che passa in vantaggio al 21' sull'asse Immobile-Caicedo: l'attaccante ecuadoriano e' lesto nel controllare la palla e poi battere col sinistro Musso. Tre minuti dopo arriva anche il raddoppio, uno sfortunato autogol di Sandro sul corner battuto dalla Lazio. Nel finale del primo tempo gli uomini di Inzaghi potrebbero calare il tris, ma Immobile conferma il periodo negativo fallendo una grande occasione, mentre al 45' la rete segnata da Acerbi a porta vuota, e' annullata dall'arbitro Calvarese dopo l'on field review per una irregolarita' di Milinkovic-Savic nel contrasto precedente con Musso.

Dopo l'intervallo Tudor prova a cambiare le carte in tavola e ci riesce inserendo subito D'Alessandro e dopo poco anche Teodorczyk. L'Udinese alza un ritmo davvero troppo basso nel primo tempo, prende in mano la gara e avrebbe anche l'occasione per riaprirla dopo pochi minuti, ma Strakosha e' bravo a respingere il rigore concesso per il fallo di Lulic su Lasagna e tirato da De Paul. La Lazio controlla il ritmo, spreca qualche buona occasione in contropiede, ma alla fine porta a casa tre punti importanti e si rilancia nella volata per l'Europa.

