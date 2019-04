Nella piazza di Ispica arriva Sikania

Sarà inaugurata domani, martedì 16 aprile, alle ore 11 in Piazza dell'Unità d'Italia ad Ispica l'ultima opera dell'artista ispicese Titta Giombattista Cultrera. L'opera si chiama “Sicania” lucertola sdraiata al sole del sud, un' opera metafisica con il volto sognante di fanciulla, metafora della nostra amata Sicilia.

L'artista è stato ispirato dalla curiosità e vivacità dei più piccoli e sostanzialmente a loro è dedicata la sua ultima fatica. Da sempre l'artista ispicese si è speso per arricchire la città di Ispica mettendo a disposizione la Sua arte ed il Suo sapere promuovendo anche tanti laboratori artigianali. Con "Sicania" Titta Cultrera darà un tocco di colore alla piazza principale richiamando l'attenzione di tanti. L' Amministazione Comunale lavora per promuovere le risorse locali con la consapevolezza che Ispica ha la forza d'essere punto di riferimento anche per le altre comunità.