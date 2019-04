Fedriga anche Friuli Venezia Giulia chiederà maggiori competenze

"Il Friuli Venezia Giulia è a fianco delle Regioni che chiedono maggiore autonomia, e noi ne siamo un esempio virtuoso. Anzi, all'interno di questa scia vorremmo chiedere maggiori competenze. Sono convinto che decentrare i poteri voglia dire dare il controllo ai cittadini e piu' trasparenza.

Penso che tutta la compagine di Governo, non solamente la Lega, remera' in questa direzione". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di una visita alla Fiera di Rho per una visita al Salone del Mobile.

(ITALPRESS)