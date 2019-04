Mtb Euromotor Team Ragusa: due primi posti ad Agrigento

La Valle dei Templi, ad Agrigento, ha visto ancora una volta, come protagonisti, gli alfieri dell’Mtb Euromotor Team Ragusa che, nella prova di Coppa Sicilia Xc di domenica scorsa, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo riuscendo a tagliare traguardi di un certo spessore.

La pattuglia iblea non si è disunita e, anche in questa occasione, è stata in grado di mettere a segno risultati di un certo tipo. A cominciare dal primo posto ottenuto da Giorgio Distefano nella categoria M5. Distefano, pure in questa occasione, è stato il più veloce di tutti e ha tagliato il traguardo a braccia alzate. Bene, allo stesso modo, ha fatto Gioacchino Meli che, dopo essersi imposto ad Acate nel precedente turno, per quanto riguarda la categoria Elite master, ha saputo dosare le forze e imprimere il giusto ritmo ai pedali, tanto da chiudere la competizione davanti a tutti. Un’altra bella soddisfazione per l’atleta ibleo.

Pure gli altri risultati ottenuti dai corridori ragusani sono senza dubbio degni di nota: Lorenzo Occhipinti si è classificato al secondo posto tra gli Allievi, Gabriele Bellina Terra terzo tra gli Allievi, Andrea Iurato quinto tra gli Esordienti di secondo anno, Gianmarco Mezzasalma terzo nell’M2. Inoltre, da sottolineare che nella categoria G6, sempre ad Agrigento, Marco Occhipinti è arrivato quinto, Mattia Bellina sesto e Flavio Schembari al settimo posto. “Siamo tornati a casa dopo la missione in terra agrigentina – afferma Giuseppe Nascondiglio che con Sergio Iacono e Alessio Pagano si occupa di curare la parte tecnica del gruppo – con la consapevolezza di avere tra le mani un team con le carte in regola per potere migliorare ulteriormente.

C’è un gruppo che sa il fatto suo e che cercherà di stupire ulteriormente come, a tratti, ha fatto durante lo scorcio iniziale di questa stagione. Siamo convinti che i numerosi successi finora ottenuti non sono frutto del caso ma di una attenta programmazione che, come squadra, abbiamo cercato di attuare con la bella sensazione di riuscire a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati”.