Pamela Villoresi nuova direttrice del Teatro Biondo di Palermo

L'attrice e regista Pamela Villoresi e' la nuova direttrice del Teatro Biondo Stabile di Palermo per il quinquennio 2019-2023. Lo ha deciso, all'unanimita' dei voti palesi, il consiglio di amministrazione.

La missione affidata a Pamera Villoresi, si legge in una nota, e' quella di "allargare sempre di piu' il successo del teatro nell'opinione e nel gradimento della citta' di Palermo e di tutto il territorio culturale siciliano di riferimento, puntando finalmente al riconoscimento del Teatro Biondo quale Teatro Nazionale, come merita la sua storia, il suo prestigio artistico e l'impegno fin qui profuso da tutti i suoi protagonisti e operatori". Il Consiglio ha espresso anche un sentito ringraziamento al direttore uscente, Roberto Alajmo, per "la sua attivita' di programmazione e guida, autorevole e qualificata, che ha dato al Teatro un'impronta di novita' e di rilancio a valle di una lunga stagione difficile e complessa, dalla quale il Biondo veniva fuori e che Alajmo ha contribuito a superare con successo di critica e di pubblico".

"La scelta di un direttore e' sempre cosa difficile e impegnativa - ha affermato il Presidente del Teatro Giovanni Puglisi - questa volta lo e' stata forse piu' di altre, non gia' per la personalita' individuata, eccellente e di altissimo profilo artistico, professionale e umano, quanto piuttosto per la ricchezza del panorama locale e nazionale, professionale e artistico sul quale il Consiglio ha potuto puntare la sua attenzione, tutto di alto profilo. Pamela Villoresi non solo esprime e riassume un curriculum artistico di grande spessore, ma anche racconta, con la sua vita culturale, per intero svolta nel teatro, per il teatro e per le altre forme di spettacolo alle quale si e' dedicata, e con la sua reputazione professionale una storia d'amore teatrale affascinante e insieme carica di suggestioni e di promesse".

(ITALPRESS)