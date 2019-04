Ragusa, l'Associazione Così come sei esordisce sul web

L’associazione onlus “Così come sei” informa con grande soddisfazione di essere presente anche sul mondo internet. E’ appena nato, infatti, il sito www.cosicomeseionlus.it. Fin dalla home page l’associazione intende presentarsi nella sua caratteristica essenziale “definiamo il futuro dei nostri figli diversamente abili.

L'Associazione Così Come Sei accoglie ragazzi diversabili e li accompagna nel loro percorso di vita. Qui da noi si lavora per valorizzare le abilità possedute in funzione di un migliore inserimento sociale”. Concetti che vengono ribaditi nella mission ovvero “l'Associazione mira a dare una risposta al forte bisogno di inclusione sociale che emerge in famiglie del nostro territorio che vivono il disagio dell'emarginazione sociale dei propri cari diversamente abili”. E proprio per bambini e ragazzi diversabili nel sito si informa che per ciascuno di essi viene creato, insieme ad una équipe specializzata e alla famiglia, un Progetto Educativo Specifico che mira ad aiutare la persona a riconoscere le proprie difficoltà e a costruire, laddove è possibile, strategie alternative per superarle.

Ma sulla pagina internet di “Così come sei” si trovano molte altre informazioni, sulle prestazioni abilitative messe in atto da una équipe di psicologi, assistenti alla comunicazione, assistenti sociali, animatori socio-culturali, operatori socio-assistenziali, sulle attività ricreative, sul centro diurno fulcro dell’associazione, sull’apporto di volontari, su come contattare l’associazione e perché no, su come donare il 5x1000 in occasione della prossima dichiarazione dei redditi. Inoltre la presidente Agnese Alberghina ed il direttivo, di cui fanno parte Lucia D'Asta, Biagio Iacono, Concetta Migliorisi, Grazia Russo, Paola Scifo ed Eleonora Tumino, informano che presto sarà disponibile il nuovo centro socio educativo e spiegano “abbiamo individuato un immobile sito a Ragusa in Via Ettore Fieramosca 32. Dopo le necessarie opere di ristrutturazione, oltre ad avere i requisiti dettati dalla normativa vigente, i locali avranno anche spazi da adibire a laboratori del fare.

La proprietà gode inoltre di ampi spazi esterni in cui poter svolgere attività che ci permetteranno di superare l’impostazione del classico centro diurno”. Il sito web di “Così come sei” è stato creato dal giovane web designer Andrea Gulino, che lo annovererà tra i lavori del suo portfolio personale, in previsione dell’iscrizione all’Accademia di Belle Arti, e al quale l’Associazione rivolge non solo il proprio ringraziamento ma anche i migliori auguri per il cursus accademico. Non resta che rivolgere un invito a tutti: visitateci nella sede attuale di via Stesicoro 23 e visitateci anche attraverso il nostro sito web!