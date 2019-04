Alessia Zecchini, record mondiale apnea dinamica senza attrezzi

Alessia Zecchini, con la formidabile distanza di 193,01 metri, ha realizzato il nuovo Record Mondiale CMAS di apnea dinamica senza attrezzi in vasca da 25 metri. Il primato e' stato ottenuto in occasione della gara di qualificazione nazionale di apnea indoor denominata "7a DugonCup", in corso di svolgimento presso la piscina comunale di Milazzo (ME).

Il precedente record, pari a 175,00 metri, apparteneva alla croata Katarina Zubcic, che lo aveva conseguito a Zagabria, in Croazia, il 15 Novembre 2013. Grazie a questa ennesima impresa, la pluricampionessa romana ha cosi' arricchito il suo gia' nutritissimo curriculum con un ulteriore record mondiale, che, tra l'altro, non e' soltanto CMAS, ma anche AIDA. A certificare la prestazione della Zecchini, regolarmente sottopostasi a controllo antidoping al termine della prova, e' stato il Giudice Internazionale CMAS, Salvatore Rubera.

Come di consueto, la performance della campionessa azzurra potra' considerarsi a tutti gli effetti un record mondiale soltanto dopo che la CMAS, valutato anche il relativo video, lo avra' omologato come tale.

