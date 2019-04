Maltempo Sicilia: allerta gialla da stanotte

Maltempo in Sicilia. La Protezione Civile annuncia un’allerta meteo gialla nelle prossime ore. In particolare sul sito del Dipartimento della Protezione Civile si legge:“dalla notte di oggi, mercoledì 3 aprile, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte.

Dal mattino di domani, giovedì 4 aprile 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L’allerta maltempo gialla come si vede nella foto interessa tutte le province siciliane: Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa.