Istituti Superiori Ragusa, venerdì 5 aprile si esce alle 11

Il Giro di Sicilia si svolgerà venerdì 5 aprile con arrivo nel capoluogo ibleo nel pomeriggio della stessa giornata. Iil sindaco Peppe Cassi con apposita ordinanza, dispone per venerdì 5 la fine anticipata delle lezioni alle ore 11 in tutti gli istituti scolastici superiori della città. Ciò al fine di agevolare gli spostamenti dei numerosi studenti pendolari . Per quanto riguarda invece tutte le altre scuole della città vengono sospese, sempre il 5 aprile, tutte le attività pomeridiane.