Stasera Noto, Modica e Ragusa a Meraviglie su Rai 1

Noto, Modica e Ragusa stasera tra le città protagoniste di "Meraviglie", la trasmissione di Alberto Angela in onda su Rai 1, un appuntamento da non perdere che farà scoprire i tesori del sud est Sicilia a milioni di telespettatori. Si parte da Parma, poi si passa attraverso le grotte di Frasassi, un complesso di cunicoli che si estende per chilometri all'interno dell'Appennino marchigiano e si arriva in Sicilia.

Protagonista il Val di Noto, la zona sud-orientale dell'isola dove nel corso del Settecento è sbocciata l'ultima fioritura dell'arte barocca in Europa. Noto, Modica, Ragusa e tutto il territorio circostante che, dopo il devastante terremoto del 1693, ha saputo risorgere dalle macerie creando chiese e palazzi che non hanno eguali al mondo.