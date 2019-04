Traffico di droga tra Albania, Abruzzo, Calabria e Sicilia: 9 arresti

I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza del GIP del Tribunale di Messina, Maria Militello, nei confronti di nove persone, nell'ambito di una indagine su un traffico di droga tra Albania, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria e Sicilia.

Si tratta di sette italiani e due albanesi. L'operazione ha preso il via controllando i movimenti di una famiglia messinese radicata nel quartiere Contesse. Padre, madre e due figli avrebbero pianificato l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti con i fornitori abruzzesi e albanesi. Documentati una serie di viaggi finalizzati all'acquisto della droga che una volta giunta a Messina veniva consegnata ai pusher locali per la vendita. Contestualmente all'esecuzione delle ordinanze, i finanzieri del Gruppo di Messina hanno proceduto a numerose perquisizioni in tutta Italia. Nel corso dell'operazione, denominata "Sfizio", sono stati sequestrati decine di chili di droga.

