Olimpiadi 2026: al via lavoro commissione Cio per Milano-Cortina

La candidatura italiana delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ha mosso oggi i suoi primi passi ufficiali. Nella sede della regione Veneto a palazzo Grandi Stazioni, si sono incontrati i rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali insieme ai membri del Cio.

"Do il benvenuto a tutti gli ospiti del comitato olimpico internazionale. Sono giorni importanti, il governo sta facendo la sua parte" le parole di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, primo a prendere la parola. "E' un'avvenura iniziata tempo fa. Un gruppo fantastico, con i presidenti Fontana e Zaia di Lombardia e Veneto in prima fila. E' un sogno che vogliamo rincorrere, quello di organizzare i giochi invernali" gli fa eco il presidente del Coni, Giovanni Malago'. "Per noi - ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia - e' gia' un obiettivo raggiunto avere qui i valutatori ed essere alla fase finale.

Abbiamo un bellissimo dossier, abbiamo studiato molto e siamo pronti a rispondere a qualsiasi perplessita'. Noi corriamo per vincere". Il presidente della commissione di valutazione del Cio, Octavian Morariu, si e' detto fiducioso che la candidatura Milano-Cortina potra' essere all'altezza della situazione. "L'agenda 2020 - ha continuato - e' improntata alla flessibilita', le Olimpiadi devono adattarsi alle ambizioni e alle aspettative locali. Non solo a quelle della citta', ma alla popolazione e alle sue aspettative. Lavoriamo per la massimizzazione dei costi e per le eredita' che lasceranno alle citta'. Siamo in una regione con grande tradizione sportiva.

So che l'Italia e' un paese molto forte per tutti gli sport. Si vede anche l'organizzazione molto accurata. Siamo emozionati di essere qui, ora vogliamo vedere dal vivo quello che abbiamo letto nei documenti della vostra candidatura".

