Blutec: Cisl fare chiarezza, presidieremo incontro al Mise

"Si puo' fare di piu' sia da parte della Regione che da parte del governo nazionale". Lo ha detto il segretario della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, nel corso di un forum all'Agenzia ITALPRESS, a proposito della vicenda Blutec e del rilancio dello stabilimento di Termini Imerese.

"C'e' stata la visita del ministro Di Maio - aggiunge - al quale abbiamo presentato alcune proposte, come allungare il tempo di fruizione della cassa integrazione. Poi bisogna capire se esiste, o se esisteva, un piano industriale di questa azienda. Senza tutto questo non si comprende da quale parte iniziare a ragionare. Il sindacato e' disponibile al confronto, ma vorremmo che si facesse chiarezza". E il prossimo tavolo di aprile al Mise: "vedremo se all'interno della discussione che si fara' verra' tenuto conto anche della questione di Termini Imerese. Presidieremo quell'incontro proprio per questo", ha spiegato Cappuccio.

(ITALPRESS)