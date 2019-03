Arrestati 10 latitanti della mafia nigeriana che operavano a Catania

La Polizia di Stato, in collaborazione con le polizie tedesca e francese, ha rintracciato e tratto in arresto 10 latitanti nigeriani.

Sono tutti destinatari di mandato di arresto europeo in relazione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa a loro carico il 26 gennaio scorso dal Gip del Tribunale di Catania perchè ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Gli arrestati sono ritenuti membri di un'organizzazione criminale transnazionale nigeriana di matrice cultista, facente parte di un piu' ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi stati europei ed extraeuropei.

Gli indagati appartenevano tutti alla cellula denominata "Catacata M.P. (Italy Siciliy) - De Norsemen Kclub International", operante a Catania e provincia, con base operativa presso il C.A.R.A. di Mineo (CT), imponeva la propria egemonia sul territorio, opponendosi e scontrandosi con gruppi cultisti rivali al fine di assumere e conservare il predominio nell'ambito delle comunita' straniere presenti all'interno di quel centro di accoglienza, creando un forte assoggettamento omertoso.

(ITALPRESS)