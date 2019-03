Tassa automobilistica, siglato accordo tra Regione e Aci

Tassa automobilistica, siglato accordo tra la Regione Siciliana e l'Automobile Club Italia per la gestione delle funzioni. Grazie all’accordo sottoscritto dall'assessorato all’Economia, l'Aci metterà a disposizione degli automobilisti l’esperienza maturata nella gestione del tributo.

In particolare, Regione e Aci cooperano nelle attività di gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica, di informazione e assistenza ai contribuenti in tutte le fasi di gestione del tributo (ricezione, istruzione e definizione delle esenzioni, sospensioni e rimborsi di imposta), nelle fasi di recupero e nell'attivazione di controlli integrati, utilizzando le banche dati disponibili, al fine di contrastare l’evasione della tassa. La distribuzione capillare degli uffici dell’Aci sul territorio permetterà, inoltre, di affrontare in modo ottimale tutti gli aspetti tecnico-operativi del tributo, di realizzare economie di gestione e di incrementare l’efficienza e la qualità dei servizi verso gli utenti, per evitare che si verifichi un diverso trattamento tra le diverse realtà locali.

Per agevolare i contribuenti, in caso di anomalie o errori nel pagamento della tassa, la Regione e l’Aci, prima di notificare un avviso di accertamento, invieranno una lettera di cortesia. In questo modo, i destinatari potranno regolarizzare l’errore attraverso il pagamento spontaneo.