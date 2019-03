Modica, aumenta la Tari: Consiglio approva nuove tariffe tributi

E' stata una seduta fiume quella del Consiglio Comunale di Modica di ieri, 7 ore di lavoro al termine delle quali sono stati approvati a maggioranza regolamenti e tariffe tributarie e surrogati con gli stessi consiglieri, i dimissionari di tre commissioni. All'ordine del giorno c'erano 14 punti, molti dei quali di materia tributaria che andavano approvati necessariamennte entro il 31 marzo.

Sono stati approvati a maggioranza undici punti tutti corredati dalla immediata esecutività: Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021; il regolamento idrico integrato e la carta dei servizi del servizio idrico integrato; regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno con decorrenza 1° gennaio 2019; modifiche al regolamento CIMP canone di istallazione mezzi pubblicitari e piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni a valere dal gennaio 2019; regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) a valere dl 1° gennaio 2019; modifiche al regolamento comunale per l’applicazione del canone per occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) a valere dal 1° gennaio 2019; addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Determinazione per l’anno 2019 dell’aliquota e della soglia di esenzione; Imposta unica comunale (IUC) – componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2019; approvazione del Piano finanziario degli interventi delle categorie tariffarie e delle tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019; approvazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato 2019. Le opere pubbliche previste per il 2019 sono diciannove e corredate da progetto e copertura finanziaria per un totale di oltre 10 milioni di euro. Per il 2020 di 12 milioni e per il 2021 di 79 milioni. Il totale generale per il triennio è di 100 milioni. Complessivamente si tratta di settantadue opere. Tra questi: la riqualificazione e sistemazione viaria e illuminazione di Viale della Costituzione, la sistemazione idraulica e dei versanti zona torrente S. Liberale, la realizzazione della condotta di acque bianche Via Gianforma Frigintini, la manutenzione e restauro di villa Cascino, il completamento dei lavori di recupero e consolidamento del “palazzo dei Mercedari”.

Un libro dei sogni, secondo alcuni consiglieri di opposizione. L'assessore al Bilancio Annamaria Aiello ha parlato della conferma per l’anno 2019 dell’aliquota dello 0,80 per l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, confermando la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore a 8000 euro. Per quanto riguarda la Tasi l'introito previsto per il 2019 è di 3 milioni di euro, confermate le aliquote già in vigore nel 2018 così come per l'IMU. Aumenta l'aliquota per la tassa sui rifiuti: 11,91 per le utenze domestiche e 11,78 per quelle non domestiche. Per quanto riguarda il canone idrico verrà premiato chi fa un consumo più oculato e non saranno premiati quanti fanno un uso scriteriato dell’acqua.