Approvato dal Consiglio comunale di Pozzallo il bilancio 2019

Per il secondo anno di seguito il bilancio di previsione viene approvato nei tempi previsti dalla normativa. Per il secondo anno consecutivo il comune di Pozzallo è tra i primi in Sicilia, forse il primo, ad approvare l’importante strumento finanziario. Notevoli risparmi sono stati effettuati sul servizio elettrico, sul personale, sul mancato ricorso all’anticipazione di cassa ecc.

Non si è attinto ad alcun mutuo per le opere pubbliche dal momento che tutte quelle già realizzate e le altre da realizzare nei prossimi anni, non sono altro che il prodotto di investimenti regionali e nazionali che non gravano assolutamente sui cittadini. Ad esempio, il restauro delle scuole, il rifacimento del manto stradale di parecchie vie, i lavori di messa in sicurezza dei mammelloni di pietre nere, la messa in sicurezza del porto, il ripristino delle fontane, l’incremento delle aree al verde, il restauro completo della torre cabrera, l’arredo urbano sono stati finanziati con fondi nazionali e regionali. Continua quindi la rigorosa politica di risanamento dei conti pubblici che, senza gravare sulle tasche dei cittadini mette ordine nel bilancio comunale.

Un ringraziamento doveroso va alla Giunta Comunale, agli uffici, e soprattutto al Consiglio Comunale - dichiara il Sindaco Roberto Ammatuna - che in sede di approvazione dello strumento finanziario ha sviluppato un dibattito costruttivo, civile e sereno. Con l’approvazione di questo strumento finanziario, si assicura alla città nei prossimi anni rigore e sviluppo economico, sociale e turistico. Un sentito ringraziamento - dichiara la Presidente del Consiglio Comunale Quintilia Celestri - va agli uffici di competenza, al sindaco, all’assessore al bilancio. Un plauso ai consiglieri tutti che hanno partecipato ad un dialogo costruttivo e vivo volto al miglioramento delle condizioni economico-finanziarie del nostro comune.

Dopo un lungo ed estenuante lavoro - dichiara l’assessore al bilancio Giuseppe Giudice - esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale ancora una volta tra i primi comuni in Sicilia, ciò non accadeva da decenni. Un ringraziamento va agli uffici del settore finanziario ed in particolare al dirigente Carmelo Lorefice. Per il presidente della commissione bilancio, Salvatore Cicero, l’approvazione dello strumento economico-finanziario rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo del nostro comune. Bisogna seguire con grande attenzione tutto l’iter burocratico necessario affinché si possa dare avvio a quel grande sviluppo economico che la città di Pozzallo merita.