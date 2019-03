Giornata Mondiale dell'Autismo 2019: Un taglio per l'autismo VIDEO

Al via la campagna #Un taglio per l’Autismo in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo del prossimo 2 aprile 2019. L'AGSAS – Associazione Genitori Autistici Solidali - perseguendo un ultra-decennale approccio fatto di ricerca applicata ed esperienze alle problematiche

connesse all'Autismo ha scelto di dare avvio alla campagna #Un taglio per l’Autismo dedicata ad innalzare l’attenzione e la consapevolezza sull’Autismo, in occasione della Giornata Mondiale sancita dalle Nazioni Unite, ed a raccogliere fondi destinati a progetti personalizzati per l'inserimento di soggetti autistici adulti nel mondo lavorativo. L’A.G.S.A.S. devolverà l’intero ricavato a progetti disegnati attorno alle specificità e alle diverse possibilità psicomotorie dei soggetti affetti da autismo per un inserimento degli stessi nella rete sociale in modo attivo e abilitante. La campagna a cui ha generosamente già aderito, con uno spot Giammarco Tamberi, il campione di salto in alto nel video.

Testimonial: partecipanti attivi veri e propri epicentri della campagna, uomini e donne che, in concomitanza della giornata Mondiale dell'Autismo decidono di radersi la barba a metà e/o un ciuffo di capelli. I più audaci, potrebbero spingersi a colorare sia la barba sia i capelli con tonalità di blu in onore del colore scelto per rappresentare l'Autismo in campo internazionale. Ogni Testimonial si registrerà e creerà un profilo personale inserendo nome, foto, dove e quando avverrà/è avvenuto il taglio/colorazione e la ragione per la quale aderisce all'iniziativa, nella pagina web dedicata all'evento, www.autismoperche.it.

Successivamente il link del profilo creato sarà pubblicato su Facebook, Instagram, Twitter dello stesso testimonial. Sostenitori: sono tutti coloro che decidono di premiare l’impegno e il coraggio dei Testimonial e sostenere la causa dell'iniziativa attraverso una donazione on line sul sito www.autismoperche.it. Si tratta di una iniziativa innovativa che vuole coinvolgere in modo esplicito uomini e donne a sensibilizzarsi e ci auguriamo che si raggiunga il maggior numero possibile di persone e che l’evento diventi esempio di coraggio e condivisione tra gli esseri umani.