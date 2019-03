Cinzia Gargano pre-selezionata per il Concerto del 1° maggio a Roma

La cantante palermitana Cinzia Gargano è tra i 130 artisti pre-selezionati di 1M NEXT, il Contest del Concerto del Primo Maggio di Roma, il più grande concerto gratuito d’Europa promosso da CGIL, CISL, UIL

e organizzato da iCompany, al termine del quale verranno selezionati tre artisti emergenti da far esibire in diretta TV durante il Concertone 2019. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza votando il videoclip “Ti amo il meno possibile” di Cinzia Gargano dal 22 marzo al 2 aprile 2019 cliccando su questo link:http://www.1mnext.it/index.php/gli-artisti-2019/cinzia-gargano. I voti del pubblico verranno sommati a quelli della Giuria di Qualità, composta da Massimo Bonelli (ceo iCompany e organizzatore Concerto Primo Maggio), Massimo Cotto (autore, scrittore, giornalista, speaker per Virgin Radio), Davide Poliani (giornalista per Rockol), Luca D’Ambrosio (giornalista e membro della giuria delle Targhe Tenco), Silvia Boschero (speaker per Rai Radio2), Enrico Schleifer (responsabile musicale RadUni).

Il videoclip “Ti amo il meno possibile”, per la regia Lino Costa, è disponibile su YouTube https://youtu.be/l5a9YgO98Tw ): "questo video rappresenta già dal titolo un paradosso che ha in sé una chiave ironica – racconta Cinzia Gargano – Al primo impatto può sembrare che si riferisca palesemente ad un rapporto sentimentale dal quale si sfugge per non rimanere delusi. In realtà, ad una lettura più profonda, il brano è come una vera e propria metafora di vita secondo la quale quando ci piace molto una cosa, la amiamo o la desideriamo, tendiamo per istinto di sopravvivenza a sfuggire raccontandoci delle bugie per autodifesa e per evitare di stare male, mostrando la parte più debole di noi agli altri”.