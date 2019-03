Episodi di cronaca a Vittoria, incontro tra Dionisi e Nicastro

Il segretario del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, è stato ricevuto dal commissario prefettizio, Giancarlo Dionisi. Al centro dell’incontro gli episodi di cronaca registratisi tra Piazza del Popolo e le vie limitrofe (tra cui le vie Cavour, Ruggero Settimo e Palestro). “Nel corso del vertice il commissario Dionisi si è detto disponibile ad intensificare i controlli, almeno durante la sera del sabato.

Secondo quanto dichiarato da Nicastro, il commissario ha anche assunto l’impegno di discutere della questione con il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza. “Sappiamo- aggiunge Nicastro- che il lavoro delle forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani, viene sempre svolto dando il massimo, e per questo non li ringrazieremo mai abbastanza, e siamo anche consapevoli della carenza di uomini e mezzi a fronte della vastità del territorio di Vittoria. Ecco perché siamo assolutamente convinti che bisogna intervenire per permettere loro di operare al meglio, per la loro stessa sicurezza e per quella dei cittadini. Ringrazio Dionisi per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti della città”.