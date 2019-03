Sicilia, terra di calafati e caftani a Palermo

In anteprima assoluta venerdì 29 marzo alle ore 16,00 presso l’ex Real Fonderia Oretea, alla Kala di Palermo, sarà presentata al grande pubblico la sfilata inedita dal titolo “Sicilia, terra di calafati e caftani” ideata dalla stilista Rosa Fortunato e Donatella Aiosa.

Dalla creatività di due donne siciliane, unita alla sapiente arte artigianale nasce il marchio “FortunElla”, un design esclusivamente made in Sicily, per la creazione di quello che nonostante il passare del tempo continua ad essere il protagonista indiscusso di feste, ricorrenze e occasioni più importanti: Il Caftano. A condurre la presentazione saranno i giornalisti Giovanni Villino e Connie Transirico. Ospite d’onore il tenore maestro Pietro Ballo, con la partecipazione di Benedetto Ciringione (oboista) e Gabriele Filippone (pianista). “Abbiamo pensato di lanciare le creazioni FortunElla dalla Sicilia ai mercati internazionali – dice Donatella Aiosa – ma con una nota in più e del tutto originale, facendo dipingere le sete di alcuni caftani dalle esperte mani della pittrice siciliana Gemma Lo Bianco, ottenendo un prodotto di alta qualità e totalmente personalizzato”.

“Con Donatella ci siamo trovate in piena armonia di scelte ed ideali – spiega Rosa Fortunato – lavorando in sinergia abbiamo individuato nel caftano l’eleganza e l’armonia femminile da poter esprimere in ogni forma e colore, ma sempre e solo con un marchio interamente siciliano. Sete, colori e manodopera ne fanno un capo distintivo”.