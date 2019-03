Che fine ha fatto la pista di pattinaggio a Ragusa?

“Ma non doveva essere inaugurata agli inizi del 2019? il comune chiarisca”. Il riferimento di Mario Chiavola, capogruppo Pd al consiglio comunale di Ragusa, è alla pista di pattinaggio di viale Colajanni che “continua a rimanere un sogno nel cassetto della collettività ragusana”.

Chiavola poi sottolinea come “sebbene alcuni esponenti della maggioranza, in maniera improvvida, si siano detti certi, nell’ottobre scorso, che l’impianto sportivo sarebbe stato inaugurato entro la fine del 2018 o al massimo all’inizio del 2019, a metà marzo possiamo senz’altro dire che tutto è fermo e che nessun annuncio circa una prossima inaugurazione sia stato ancora fatto”. Mario Chiavola, per verificare di persona lo stato dei lavori, si è recato presso il cantiere nei giorni scorsi, in giornata e orario lavorativo, ed ha potuto constatare che “non c’era nessun operaio. La struttura sembra avviata verso il completamento ma di aprirla non se ne parla neppure”.

Poi Chiavola rivolge un invito all’Amministrazioni comunale “noi del Pd sottolineiamo che se ci sono problemi di sorta, rispetto a quanto era stato annunciato in un primo momento, sarebbe opportuno che la popolazione ragusana sappia con esattezza come stanno le cose. Intanto, però, dopo 28 anni, sebbene forse il traguardo sia dietro l’angolo, la città di Ragusa rimane senza pista di pattinaggio. Auspichiamo che l’apertura possa avvenire il prima possibile e che, soprattutto, l’amministrazione comunale chiarisca che cosa ancora manca prima che il grande passo sia compiuto”. (da.di.)