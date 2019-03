Venti di burrasca in arrivo al Sud e in Sardegna

Una saccatura atlantica sta raggiungendo le regioni occidentali dell'Italia, determinando una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con primi rinforzi di maestrale sulla Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, a gran parte del Sud.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso che prevede dalla tarda serata di oggi venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione dalle prime ore di domani a Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino di domani, inoltre, attesi venti da forti a burrasca nord-occidentali su Molise, Puglia e Basilicata, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e' stata valutata per la giornata di domani, giovedi' 14 marzo, allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia nord-orientale.

(ITALPRESS)