Allerta gialla per maltempo in Sicilia: forti venti di burrasca e freddo

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi, 12 marzo, un’allerta meteo gialla per la parte nord orientale dell’isola. Inoltre per sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia nordorientale e centrale tirrenica con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell'isola con quantitativi cumulati deboli.

Il calo delle temperature darà vita a nevicate al di sopra degli 800-1000 m sui rilievi della Sicilia settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati. I venti in aumento, di burrasca o burrasca forte settentrionali, con raffiche fino a tempesta. Anche i mari saranno da agitati a molto agitati i bacini centro-meridionali, fino a grosso lo Ionio al largo.