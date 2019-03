8 marzo: in Sicilia, Puglia e Campania più imprese rosa in agricoltura

Con una quota di oltre 50%, il Sud si conferma, a fine 2018, l'area d'Italia con più aziende agricole a conduzione femminile. Sono infatti 109 mila le imprese guidate da donne nelle regioni meridionali, sulle 214 mila iscritte al registro delle imprese.

Lo rende noto l'Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. A guidare la classifica delle imprese "rosa" sono la Sicilia con 25.107 imprese, seguita dalla Puglia 23.987 e dalla Campania 22.412. L'incidenza delle imprese femminili sul totale delle aziende agricole è piu' alta invece nel Molise, la cui quota raggiunge il 38%, nella Campania (36%) e nella Basilicata (35%). In generale, al Sud il rapporto tra donne e uomini in agricoltura e' di 1 a 2, mentre al Nord la componente femminile si riduce a 1 imprenditrice ogni 4 imprenditori.

Le aziende del Mezzogiorno inoltre hanno mostrato una stabilita' dei flussi, tra nuove iscrizioni e cessazioni, registrando nel 2018 il numero piu' elevato di nuove iniziative femminili: 5.263, pari al 59% del totale. Le regioni piu' dinamiche, ancora una volta, sono Sicilia, Campania e Puglia.

(ITALPRESS)