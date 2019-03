Maltempo: da stanotte venti da forti a burrasca e mareggiate

Da domani l’arrivo di una depressione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali e un rinforzo dei venti su gran parte dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento di Protezione Civile). L’avviso prevede dalla notte di mercoledì 6 marzo venti da forti a burrasca meridionali sulla Sicilia, specie sul versante occidentale. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Temperature in aumento, specie su Nord Sicilia con punte fino a 24-25°C su palermitano, messinese tirrenico. Mari in prevalenza mossi, tendente a molto mosso il Tirreno meridionale.